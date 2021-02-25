В суд отправили уголовное дело о смерти ребенка из-за обрушения облицовки ДК Литвинова

В Самаре завершено расследование уголовного дела директора МАУ "Дворец Творчества", обвиняемого в халатности, повлекшей смерть ребенка.

Напомним, трагедия произошла около 15:30 1 сентября 2019 года. 10-летний мальчик повис на облицовочной гранитной плите фасада здания ДК на пл. Кирова. В результате кусок облицовки обрушился на голову ребенку. От полученных травм несовершеннолетний погиб.

По версии следствия, директор Дворца Творчества с 2013 по 2019 г. не принял необходимых мер по ремонту фасада здания, хотя знал об угрозе обрушения. Также у фасада не установили ограждения, чтобы защитить людей в случае ЧП.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района Самары.