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Суды Происшествия

В суд отправили уголовное дело о смерти ребенка из-за обрушения облицовки ДК Литвинова

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела директора МАУ "Дворец Творчества", обвиняемого в халатности, повлекшей смерть ребенка.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, трагедия произошла около 15:30 1 сентября 2019 года. 10-летний мальчик повис на облицовочной гранитной плите фасада здания ДК на пл. Кирова. В результате кусок облицовки обрушился на голову ребенку. От полученных травм несовершеннолетний погиб.

По версии следствия, директор Дворца Творчества с 2013 по 2019 г. не принял необходимых мер по ремонту фасада здания, хотя знал об угрозе обрушения. Также у фасада не установили ограждения, чтобы защитить людей в случае ЧП.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района Самары.

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