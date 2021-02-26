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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за порыва на теплосетях в Куйбышевском районе жители девяти домов остаются без отопления

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 февраля, произошел порыв на сетях теплоснабжения в районе дома № 2 по пер. Ново-Молодежный. Причина порыва - изношенность сети и сильный мороз, без отопления остались 25 домов.

Социальные службы совместно с управляющими микрорайонами и старшими по домам организовали поквартирный обход с целью раздачи обогревателей.

В течение дня выполнены работы по замене задвижки в теплокамере и порядка 4 метров трубы теплоснабжения. В 17:00 начали заполнять систему теплоснабжения. В 17:10 произошел очередной порыв, в связи с чем подключение пришлось остановить. Труба значительно изношена.

Работы по восстановлению велись всю ночь, по данным на 9:00 пятницы, 26 февраля, отопление вернули в 16 домов, еще в девять домов планируют вернуть отопление к 12:00.

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