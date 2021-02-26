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Суды Происшествия

Экс-сотрудницу ФНС из Самары осудили за мошенничество с возмещением НДС на 10,6 млн рублей

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский райсуд Самары рассмотрел уголовное дело бывшей сотрудницы налоговой службы, которую обвиняли в крупном мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

В 2012 г. начальник отдела камеральных проверок №1 ИФНС России по Промышленному району Самары договорилась с человеком, чью личность следствие не установило, о хищении бюджетных средств с помощью возмещения НДС. Соучастники создали и зарегистрировали ООО "Элит", которое направило в ФНС декларации с заявленными к возмещению НДС 10,6 млн рублей.

Затем начальник отдела камеральных проверок поручила подчиненному составить материалы проверки, которую в реальности не проводили. На основании сфальсифицированных материалов ООО "Элит" получило деньги.

Суд назначил экс-сотруднице налоговой два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба. Приговор в законную силу еще не вступил.

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