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Театр Культура

"Театральное Приволжье — 2020" близится к финалу

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 февраля, в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства "СОВА" прошла встреча с актерами и режиссером образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" из Самары.

В конце декабря 2020 г. "Аленький цветочек" со спектаклем по повести Н. В. Гоголя "Шинель" победил в региональном этапе Окружного фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье-2020" в номинации "Детский спектакль". В пресс-центр юные актеры пришли со своими куклами.

Режиссер театра Виктор Михайлов рассказал: "Мы достаточно известный детский коллектив. Постоянно принимаем участие в различных фестивалях Агентства социокультурных технологий, принимали участие и в Дельфийских играх. Спектакль "Шинель" является выпускным спектаклем тех ребят, которые на протяжении нескольких лет занимались в театре".

В пресс-конференции также приняли участие члены регионального жюри Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" по Самарской области, которые рассказали о репертуаре фестиваля, участниках, а также особенностях проведения в 2020 году.

В этом году региональные отборы проходили в заочном формате, жюри отсмотрели десятки видеозаписей спектаклей. Центральной, но не единственной, темой 2020 года стала память о событиях Великой Отечественной войны. По 13 заявок в двух возрастных категориях от каждого региона округа отобрали в финал. Победители получат премии и гранты.

Председатель регионального жюри Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" Александр Мальцев считает, что для любительских, самодеятельных, народных коллективов грант фестиваля — хорошее подспорье. "Да и сам конкурс подхлестывает! Он чем-то напоминает мне Евровидение, когда идут сначала сложные отборочные туры, а потом мы все вместе подключаемся в прямом эфире, и проходит итоговое голосование", - рассказал Мальцев.

Видеоверсии спектаклей-финалистов опубликованы на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф, там же можно будет проголосовать за участников и онлайн присоединиться к финалу 27 марта.

Напомним, окружной фестиваль "Театральное Приволжье" — общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду. Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе с 2019 года.

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