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Преступления Происшествия

Рецидивист из Челно-Вершин получил пять лет колонии за разбойное нападение на пенсионерку

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима получил житель села Челно-Вершины, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 25-летнему жителю Челно-Вершинского района. Он обвинялся в совершении преступления по статье "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья".

В ноябре 2020 г. в полицию обратилась 65-летняя жительница Самары. Она сообщила, что неизвестный напал на нее на улице, когда она вышла из увеселительного заведения, избил и похитил кошелек с деньгами. Общая сумма ущерба составила 9,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и места возможного нахождения подозреваемого. Полицейские провели засадные мероприятия, в результате которых через два дня налетчик был задержан в селе Челно-Вершины и, по ходатайству органов следствия, заключен под стражу.

Выяснилось, что нападавший, ранее судимый за аналогичные тяжкие преступления, заранее спланировал преступление и для его совершения, находясь  в баре, выбирал "жертву". Когда он заметил в руках женщины пачку тысячных купюр, решил их похитить. На улице злоумышленник нанес женщине удары руками и ногами по телу и голове, от чего потерпевшая потеряла сознание. Преступник забрал ее кошелек и скрылся с места происшествия.

Суд признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

 

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