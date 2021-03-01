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В Самарской области введут штрафы за неисполнение решений комиссий по делам несовершеннолетних

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области введут ответственность за неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетних. Соответствующий законопроект, предусматривающий поправки в областной закон "Об административных правонарушениях" в губернскую думу внесла прокуратура региона.

Неисполнение и создание препятствий для исполнения, либо нарушение срока исполнения законного постановления комиссии по делам несовершеннолетних (за исключением постановления по делу об административном правонарушении) предлагается наказывать наложением административного штрафа: на граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб., на должностных лиц - от 2 до 3 тыс руб., на юрлиц - от 5 до 7 тыс. рублей.

Необходимость установления такой ответственности в пояснительной записке к законопроекту объясняется тем, что лица из органов системы профилактики области, чувствуя свою безнаказанность, позволяют себе игнорировать требования комиссий и "безразлично относится к проблемам семей и воспитывающихся в них несовершеннолетних".

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