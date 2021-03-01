Солдат из п. Рощинский, оскорбивший и ударивший офицера, получил год колонии

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда в отношении рядового военнослужащего по призыву одной из воинских частей, расположенных в п. Рощинский Асадбека Таибова, признанного виновным в применении насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 1 ст. 334 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как указано в приговоре, судебный процесс по обвинению Таибова был открытым и проходил в п. Рощинский — в воинской части, где он проходил службу.

Из прозвучавших на суде показаний, следовало, что 9 ноября 2020 г. около восьми часов утра Таибов пришел в столовую и взял на раздаче четыре вареных яйца, вместо положенного одного. Увидевший это офицер сделал ему замечание и потребовал выложить лишние продукты обратно. Между солдатом и офицером возникла словесная перепалка, в ходе которой они выходили из столовой и вернулись обратно. Когда офицер отвернулся и перегородил проход Таибову, тот ударил его рукой в поясницу. А когда потерпевший повернулся, солдат стал наносить ему удары по лицу. После чего их разняли находившиеся в столовой сотрудники военной полиции.

В результате инцидента офицеру были причинены физическая боль, моральные страдания, а также ушибленная рана в области верхней губы и ссадина щеки, не причинившие вред здоровью.

При назначении наказания Талибову суд, в частности, учел, что он вину признал и принес потерпевшему извинения. Также суд принял во внимание, что в период прохождения военной службы Таибов характеризуется с отрицательной стороны, имеет пять неснятых дисциплинарных взысканий.

В итоге суд приговорил Асадбека Талибова к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Как сообщают в суде, 25 февраля данный приговор вступил в законную силу.