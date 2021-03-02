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Театр Культура

Танцоры из Самарской области могут принять участие в Молодежной программе Большого театра

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Легендарный Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) совместно со своим генеральным спонсором — компанией "Ингосстрах" — запустил Молодежную балетную программу, которая позволит талантливым танцорам пройти стажировку в труппе театра. Наиболее успешные участники смогут рассчитывать на приглашение в ее состав. Уникальная возможность присоединиться к коллективу Большого театра появилась и у молодых артистов балета из Самарской области.

Подать заявку на участие в Молодежной балетной программе могут граждане РФ не старше 1997 года рождения, которые в данный момент обучаются или завершили обучение по профилю "Искусство балета". Процесс отбора проходит в два этапа. В рамках первого тура необходимо прислать видеозапись урока классического танца от 5 до 15 минут на электронный адрес balletonstage@bolshoi.ru. Отбор видеозаписей ведется постоянно, и на этом этапе ограничений по времени нет. Финалисты первого тура приедут в Москву в Большой театр для участия в очном этапе отбора. Стажировка рассчитана на период от трех до девяти месяцев.

"Мы рады предоставить уникальную возможность реализовать себя на сцене Большого театра молодым и талантливым танцорам России! Выражаем большую признательность нашему генеральному спонсору — компании "Ингосстрах". Благодарим коллег за постоянную поддержку и всестороннюю помощь, которая была оказана при подготовке Молодежной балетной программы, так как без нее успешный запуск не смог бы состояться", — говорит руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

"Мы рады, что можем поддержать такой масштабный проект, как Молодежная балетная программа. Уверен, с ее помощью зажгутся новые звезды, которые внесут свой вклад в историю национального балета. Желаем всем участникам веры в себя и успеха, все обязательно получится!", — комментирует генеральный директор "Ингосстраха" Андрей Ларкин.

Компания "Ингосстрах" окажет финансовую поддержку конкурсантам и участникам программы, а именно оплатит проезд в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения. Расходы на проживание возьмет на себя Большой театр. Планируется, что отбор в Молодежную балетную программу будет проводиться 2-3 раза в год.

Напомним, "Ингосстрах" и Большой театр сотрудничают уже много лет, а с 2019 года компания является генеральным спонсором ГАБТ. За годы успешной совместной деятельности партнерам удалось реализовать множество проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски.

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