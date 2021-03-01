Выявленные дефекты сварки на "Самара Арене" будут устранены до 20 марта

В понедельник, 1 марта, на оперативном совещании в правительстве Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова был рассмотрен вопрос о работе стадиона "Самара Арена" и перспективах его развития.

Директор управляющего стадионом ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов доложил, что процесс передачи объекта из федеральной в областную собственность на сегодняшний день проведен лишь частично, в конце 2019 года регион принял на баланс конструктив арены, без инженерных сетей, систем и движимого имущества. При этом регион настоял на том, чтобы в акте приема-передачи были зафиксированы 1892 замечания, выявленные областной комиссией. Самарской области удалось отстоять позиции и зафиксировать претензии по строительству.

Сейчас регион в рамках своих полномочий по договору цессии ведет судебные разбирательства с ПСО "Казань" в Арбитражном суде Москвы, требуя от организации устранить зафиксированные дефекты и недоработки. Один из них касается системы мониторинга конструкций. До настоящего времени она работает не в полную мощность, отражается лишь малая часть параметров.

"Если бы она работала как следует, того дефекта, который был выявлен 18 февраля, могло бы и не произойти, так как мы бы увидели проблему раньше", — констатировал Виталий Иванов.

Напомним, 18 февраля во время ежедневного дежурного обхода сотрудниками стадиона были обнаружены трещины в сварном шве на горизонтальной связи. "Подчеркиваю, что обнаружены они не на консолях, а на одной из горизонтальных труб. Она была сварена, как сейчас мы понимаем, нерадивым сварщиком, и в результате произошёл разрыв шва. Сразу были вызваны представители компании, которая проектирована стадион, и компании, которая вела строительство. Через сутки было вынесено решение, что случай гарантийный — именно из-за некачественной сварки", — рассказал директор ГАУ СО "Самара Арена".

По его словам, ПСО "Казань" признала гарантийный случай, подписала необходимые акты и документы, и в кратчайшие сроки обязуется за свой счет устранять выявленный дефект. Поскольку ряд деталей требует длительной доставки, ориентировочно ремонт завершится 15-20 марта. До этого времени матчи с участием клуба "Крылья Советов" будут проводиться на стадионе "Металлург".

Также Виталий Иванов рассказал о планах по развитию стадиона. Уже есть договоренности о размещении на стадионе спортивных секций, подразделений технопарка "Жигулевская долина", заточенных на проекты Самарско-тольяттинской агломерации, а также школы спортивного ТВ. Завезены первые экспонаты в Музей самарского спорта. Кроме того, ведутся переговоры об организации на территории парка экстремальных видов спорта и парка развлечений с элементами дополненной реальности. По этому направлению дирекция стадиона сотрудничает с ОКБ "Солидарность".

Глава региона подчеркнул, что очень важно иметь конкретный план работы с арендаторами и жестко соблюдать сроки его реализации, и поручил Председателю правительства включить достижение целей и задач по развитию стадиона в KPI дирекции учреждения.