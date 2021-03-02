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Преступления Происшествия

В Тольятти главный ветврач подозревается в получении взятки

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении главного врача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области "Самарское ветеринарное объединение" возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с июля 2017 г. по май 2020 г. подозреваемый получил от главы фермера денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 155 тыс. руб., за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без заключения официальных договорных отношений.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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