В Тольятти главный ветврач подозревается в получении взятки

В отношении главного врача Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ Самарской области "Самарское ветеринарное объединение" возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с июля 2017 г. по май 2020 г. подозреваемый получил от главы фермера денежные средства в качестве взятки на общую сумму более 155 тыс. руб., за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без заключения официальных договорных отношений.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.