Самарское УФАС предлагает изменить закон о госзакупках

Руководитель Управления ФАС по Самарской области Леонид Пак заявил, что ведомство готовит инициативу, связанную с поправками в № 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Изменить предлагается процедуру рассмотрения жалоб на торгах.

Действующая сегодня практика рассмотрения жалоб управлением ФАС от участников торгов изжила себя и требует пересмотра на федеральном уровне, считает Леонид Пак.

Сейчас, если во время закупки компания подает жалобу в ФАС, процесс закупки приостанавливается на время рассмотрения этой жалобы. В Самарской области сложилась определенная тенденция, в соответствии с которой закупки по социальным объектам растягиваются таким образом на неопределенный срок.

Например, недавние торги по проекту реставрации Самарского театра драмы были приостановлены из-за жалобы московского АО ГК "ЕКС", усмотревшего в процедуре закупки нарушения. Ранее аналогичная ситуация произошла с торгами по благоустройству сквера у Фабрики-кухни: сразу три компании подали жалобы в УФАС.

"Надо сказать, мы уже обращались в Москву, в центральный аппарат ФАС. Мы обсуждали это совсем недавно с общественным советом при самарском УФАС, планируем обратиться в региональное правительство, в Самарскую губернскую думу, чтобы депутаты вышли с инициативой по изменению № 44 ФЗ по части пересмотра работы с жалобами", — пояснил он.

Руководитель ведомства добавил, что очень большое количество участников, направляя жалобы, совершенно не предполагают в дальнейшем участвовать в торгах и побеждать, а их цель — лишь нагнетание нервозности.

"Не могу исключить, что, возможно, имеют место и противоправные действия, связанные с коммерческим подкупом. Компании видят частичные незначительные нарушения, но полностью приостанавливают процедуру закупки у заказчика и участников, которые хотят работать на этом рынке", — прокомментировал Леонид Пак.

"Раньше мы рассматривали такие жалобы, продолжаем это делать и сейчас. Но наше предложение в том, что, с учетом возможности проведения дистанционных рассмотрений (в арбитражном процессуальном кодексе есть такая норма), лицо, подавшее жалобу, но не пришедшее на заседание, не должно претендовать на пересмотр жалобы", — сообщил руководитель УФАС по Самарской области.

Иными словами, если компания, обжаловавшая торги, не будет участвовать в судебных заседаниях по ее рассмотрению, то суд при повторной неявке сможет не рассматривать жалобу. Таким образом, по мнению Леонида Пака, удастся сэкономить ресурсы, в том числе государственные, "не тратить время, силы и не ограничивать закупочную процедуру, заказчиков и всех потенциальных участников, подавших заявки, обеспечение на их исполнение, подготовивших банковские гарантии и желающих работать".

"Раньше, когда нам подавали жалобы с Алтая, из Сибири или Дальнего Востока и не являлись на судебные заседания, было понятно, — ехать далеко. Но сейчас система ВКС предполагает участие из любой точки мира. Можешь подать жалобу и участвовать в ее рассмотрении удаленно, — рассказывает Леонид Пак. — Думаю, эта норма все же найдет свое место в законодательстве, и в будущем мы будем работать только с реальными участниками рынка".