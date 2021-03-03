Жители Куйбышевского района остаются без воды из-за промерзших труб

В Куйбышевском районе на 3 марта не восстановлено нормальное водоснабжение по нескольким адресам, где требуется перекладка труб, в том числе под дорожным полотном. Отогреть эти трубы уже невозможно, сообщает "РКС-Самара".

Напомним, что в конце февраля на водопроводных линиях части Куйбышевского района Самары произошел технологический сбой. Без воды оказалось 25 многоквартирных домов. Из-за крайне низкой температуры воздуха они промёрзли.

Систему запустили 25 февраля, в большинстве домов холодное водоснабжение уже есть. В некоторых местах наблюдаются перебои с поставкой воды из-за локальных промерзаний, в том числе на вводах в здание.

В ближайших планах "РКС-Самара" — обследование и паспортизация всей системы водоснабжения района. По результатам будет составлен план перекладок наиболее аварийных участков трубопроводов. Особое внимание будет уделено "воздушкам" — трубам холодного водоснабжения, проложенным по воздуху.