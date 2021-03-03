Вынесен приговор по делу о падении крана на стройплощадке "Града"

Приговором Промышленного районного суда Самары за падение крана на площадке ЖК "Радуга" осужден главный инженер по крановому хозяйству ОАО "Строй-Центр". Он получил полтора года условного срока без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, ЧП произошло 24 октября 2018 года на пр. Карла Маркса. Кран упал на стройплощадку, пустырь и подъездную грунтовую дорогу. 34-летний машинист погиб.

Комиссия установила, что причинами несчастного случая стали разрушение несущих стоек при корневой секции башенного крана в связи с применением несоответствующей марки стали; неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией крана; необеспечение ОАО "Строй-Центр" безопасности работников при эксплуатации оборудования. Кроме того, не были созданы необходимые условия для соблюдения дисциплины труда.

Ответственность за случившееся понес главный инженер по крановому хозяйству ОАО "Строй-Центр" Олег Тезиков. На момент ЧП он уже был судим за преступление небольшой тяжести, судимость тогда не была снята и погашена. В ходе заседания по делу о падении крана Тезиков полностью признал вину.

Из приговора следует, что башенный кран 2014 года выпуска был изготовлен в Китае и привезен на площадку осенью 2017 года, до этого отработав на другой. Аварийные ситуации с ним случались и ранее, были неисправны грузовые тормоза, из-за чего падал груз.

Машинист неоднократно жаловался на неисправности. Механик в то время находился на длительном больничном, в связи с чем Тезиков обязан был прекратить работу крана. В результате беседы с директором ОАО "Строй-центр" он не стал останавливать технику, чтобы не задерживать сроки строительства. Тем временем кран испытывал перегрузы в 255% от допустимой нагрузки на данном вылете стрелы крана - в 3 раза.



По словам родственников погибшего, он жаловался, что в ОАО "Строй-Центр" мужчине задерживали зарплату, а также на то, что кран, на котором он работал, постоянно ломается. После ЧП им выплатили страховое возмещение более 3 млн рублей. Кроме того, работодатель выделил 150 тыс. руб. на похороны. У молодого человека осталась на тот момент четырехлетняя дочь.

