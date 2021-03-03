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Суды Происшествия

Вынесен приговор по делу о падении крана на стройплощадке "Града"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Приговором Промышленного районного суда Самары за падение крана на площадке ЖК "Радуга" осужден главный инженер по крановому хозяйству ОАО "Строй-Центр". Он получил полтора года условного срока без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, ЧП произошло 24 октября 2018 года на пр. Карла Маркса. Кран упал на стройплощадку, пустырь и подъездную грунтовую дорогу. 34-летний машинист погиб.

Комиссия установила, что причинами несчастного случая стали разрушение несущих стоек при корневой секции башенного крана в связи с применением несоответствующей марки стали; неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией крана; необеспечение ОАО "Строй-Центр" безопасности работников при эксплуатации оборудования. Кроме того, не были созданы необходимые условия для соблюдения дисциплины труда.

Ответственность за случившееся понес главный инженер по крановому хозяйству ОАО "Строй-Центр" Олег Тезиков. На момент ЧП он уже был судим за преступление небольшой тяжести, судимость тогда не была снята и погашена. В ходе заседания по делу о падении крана Тезиков полностью признал вину.

Из приговора следует, что башенный кран 2014 года выпуска был изготовлен в Китае и привезен на площадку осенью 2017 года, до этого отработав на другой. Аварийные ситуации с ним случались и ранее, были неисправны грузовые тормоза, из-за чего падал груз.

Машинист неоднократно жаловался на неисправности. Механик в то время находился на длительном больничном, в связи с чем Тезиков обязан был прекратить работу крана. В результате беседы с директором ОАО "Строй-центр" он не стал останавливать технику, чтобы не задерживать сроки строительства. Тем временем кран испытывал перегрузы в 255% от допустимой нагрузки на данном вылете стрелы крана - в 3 раза.

По словам родственников погибшего, он жаловался, что в ОАО "Строй-Центр" мужчине задерживали зарплату, а также на то, что кран, на котором он работал, постоянно ломается. После ЧП им выплатили страховое возмещение более 3 млн рублей. Кроме того, работодатель выделил 150 тыс. руб. на похороны. У молодого человека осталась на тот момент четырехлетняя дочь.

 ЖК "Радуга", по информации на официальном сайте ГК "Град", это 16-этажный жилой комплекс. Застройщиком является ООО "СК "Град". Срок сдачи - второй квартал 2021 года.

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