В Самаре по третьему кругу слушается дело пятерых обвиняемых в наркоторговле

В Промышленном районном суде Самары в третий раз рассматривается уголовное дело по обвинению пяти человек в распространении наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, фигурантами дела являются Виталий Базаров, Павел Горбатенко, Александр Майоров, Алексей Шутилкин и Руслан Шереметьев. Правоохранители пытаются доказать причастность участников группы к 12 эпизодам сбыта наркотиков.

Как сообщали ранее в прокуратуре Промышленного района, данная группа имела четкую иерархическую структуру. По версии следствия, Горбатенко и Майоров контролировали работу предполагаемых сообщников, отвечали за поиск клиентов и занимались непосредственно сбытом. Майоров, Шереметьев и Шутилкин получали товар, расфасовывали его и сбывали через тайники.

В зависимости от роли каждого из фигурантов в структуре ОПС им предъявили обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконном сбыте наркотиков и покушении на сбыт запрещенных веществ, а также отмывании денег.

Впервые данное уголовное дело поступило в Промышленный районный суд в 27 июля 2017 г. и рассматривалось на протяжении 10 месяцев. В итоге существование преступного сообщества суд посчитал недоказанным, а часть статей обвинения несколько смягчил.

Однако перечень статей, по которым подсудимых признали виновными, все равно остался внушительным и каждый из них получил серьезное наказание. В частности, 16 мая 2018 г. Базаров и Горбатенко были приговорены к 11 годам и двум месяцам, Майоров - к 11 годам, Шереметьев - к 10 годам и восьми месяцам, а Шутилкин - к 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Данный приговор был обжалован государственным обвинителем. Он указал, что суд недостаточно мотивировал вывод об отсутствии преступного сообщества и исключение из обвинения в отмывании преступных доходов квалифицирующего признака в "особо крупном размере".

Представление прокурора было рассмотрено апелляционной инстанцией Самарского областного суда, отменившей приговор и вернувшем дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Во второй раз данное уголовное дело вернулось для рассмотрения в Промышленный районный суд 14 марта 2019 года. Процесс длился 11 месяцев и завершился 28 февраля 2020 г. обвинительным приговором. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, на этот раз Базаров и Горбатенко получили по 10 лет и шесть месяцев, Майоров - 10 лет и три месяца, Шереметьев - восемь лет и два месяца, а Алексей Шутилкин - 10 лет и два месяца лишения свободы.

В марте 2020 г. данный приговор был вновь обжалован представителем прокуратуры, а также адвокатами. В итоге 28 августа 2020 г. облсуд приговор отменил и направил дело на новое судебное разбирательство в тот же суд.

В третий раз уголовное дело поступило в Промышленный районный суд 15 сентября 2020 года. Сейчас идет судебный процесс, который ведет судья Елена Фирсова.