16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре по третьему кругу слушается дело пятерых обвиняемых в наркоторговле Вынесен приговор по делу о падении крана на стройплощадке "Града" Житель Самары взял полмиллиона в кредит от имени умершей матери В Самаре начался суд по делу полицейских-тыловиков Уголовное дело экс-судьи Ивана Ежова передадут для рассмотрения из Тольятти в Самару

Суды Происшествия

В Самаре по третьему кругу слушается дело пятерых обвиняемых в наркоторговле

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Промышленном районном суде Самары в третий раз рассматривается уголовное дело по обвинению пяти человек в распространении наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, фигурантами дела являются Виталий Базаров, Павел Горбатенко, Александр Майоров, Алексей Шутилкин и Руслан Шереметьев. Правоохранители пытаются доказать причастность участников группы к 12 эпизодам сбыта наркотиков.

Как сообщали ранее в прокуратуре Промышленного района, данная группа имела четкую иерархическую структуру. По версии следствия, Горбатенко и Майоров контролировали работу предполагаемых сообщников, отвечали за поиск клиентов и занимались непосредственно сбытом. Майоров, Шереметьев и Шутилкин получали товар, расфасовывали его и сбывали через тайники.

В зависимости от роли каждого из фигурантов в структуре ОПС им предъявили обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконном сбыте наркотиков и покушении на сбыт запрещенных веществ, а также отмывании денег.

Впервые данное уголовное дело поступило в Промышленный районный суд в 27 июля 2017 г. и рассматривалось на протяжении 10 месяцев. В итоге существование преступного сообщества суд посчитал недоказанным, а часть статей обвинения несколько смягчил.

Однако перечень статей, по которым подсудимых признали виновными, все равно остался внушительным и каждый из них получил серьезное наказание. В частности, 16 мая 2018 г. Базаров и Горбатенко были приговорены к 11 годам и двум месяцам, Майоров - к 11 годам, Шереметьев - к 10 годам и восьми месяцам, а Шутилкин - к 10 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Данный приговор был обжалован государственным обвинителем. Он указал, что суд недостаточно мотивировал вывод об отсутствии преступного сообщества и исключение из обвинения в отмывании преступных доходов квалифицирующего признака в "особо крупном размере".

Представление прокурора было рассмотрено апелляционной инстанцией Самарского областного суда, отменившей приговор и вернувшем дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Во второй раз данное уголовное дело вернулось для рассмотрения в Промышленный районный суд 14 марта 2019 года. Процесс длился 11 месяцев и завершился 28 февраля 2020 г. обвинительным приговором. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, на этот раз Базаров и Горбатенко получили по 10 лет и шесть месяцев, Майоров - 10 лет и три месяца, Шереметьев - восемь лет и два месяца, а Алексей Шутилкин - 10 лет и два месяца лишения свободы.

В марте 2020 г. данный приговор был вновь обжалован представителем прокуратуры, а также адвокатами. В итоге 28 августа 2020 г. облсуд приговор отменил и направил дело на новое судебное разбирательство в тот же суд.

В третий раз уголовное дело поступило в Промышленный районный суд 15 сентября 2020 года. Сейчас идет судебный процесс, который ведет судья Елена Фирсова.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4