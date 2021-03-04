В Отрадном планируют реконструировать канализационные очистные сооружения

Управление капитального строительства мэрии Отрадного приступило к поискам подрядчика, который спроектирует и реконструирует канализационные очистные сооружения в городе.

На работы выделено более 824,5 млн рублей. В качестве источников финансирования в документах закупки отмечены федеральный, областной и местный бюджеты. Предполагается, что в 2021 г. будет освоено 457,7 млн рублей, в 2022 г. — 366,8 млн рублей.

Работы будут проводиться на ул. Промзона, 4.

Реконструкцию планируется осуществлять в рамках госпрограммы Самарской области "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019–2024 годы".

Победитель торгов должен будет до конца мая текущего года подготовить площадку, а с 1 июня приступить к строительству одного из зданий — сооружению механической очистки. Также в рамках работ запланировано возведение двухсекционного аэротенка, зданий мехобезвоживания и доочистки, а также строительство вторичного отстойника. В соответствии с графиком, реконструкция должна завершиться до конца сентября 2022 года.