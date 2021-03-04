Самарский бизнесмен получил шесть лет колонии за мошенничество при поставках Роскосмосу

25 февраля в Кировском районном суде под председательством судьи Александра Мокеева огласили приговор бывшему заместителю генерального директора ЗАО "ВКБ РКК "Энергия" Игорю Чекменеву. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде. Чекменева взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что по версии следствия, Игорь Чекменев вместе с генеральным директором ВКБ Владимиром Рябовым и заместителем главного конструктора Михаилом Фирстовым создали для исполнения заказа две организации - ООО "ЭнКом" и ООО "СЭП", - не имеющие соответствующих лицензий и производственных мощностей.

Созданные компаниями установки воздушного термостатирования не соответствовали требованиям, из-за чего заказчик понес убытки. Следователи считают, что таким образом обвиняемый вместе с коллегами через подконтрольные фирмы вывели из ВКБ денежные средства в особо крупном размере. Также через вновь созданные юрлица они поставляли конструкторскому бюро комплектующие по завышенной цене.

Общий ущерб, нанесенный Роскосмосу, составил 25,3 млн рублей.

Восемь месяцев Чекменев находился под домашним арестом, но потом мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде. В марте 2019 г. уголовное дело в отношении Игоря Чекменева поступило для рассмотрения в Кировский районный суд.

Подельники Чекменева получили сроки еще в 2016 году. Владимир Рябов был приговорен Кировским райсудом по обвинению в мошенничестве к полутора годам колонии общего режима, а Михаил Фирстов, приговором того же суда по обвинению в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве, - к 2,5 года заключения в колонии-поселении и штрафу в 50 тыс. рублей.