Уголовное дело против Игоря Чекменева направлено на доследование

УФСБ по Самарской области вынуждено заново расследовать уголовное дело против бенефициара инвестиционной компании ООО "ИК "Перспектива плюс" и бывшего помощника генерального директора ЗАО "Волжское конструкторское бюро" ракетно-космической корпорации "Энергия" Игоря Чекменева. Кировский райсуд Самары вернул прокурору дело предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве при исполнении контракта "Роскосмоса". Как посчитал суд, следствие не установило, какой ущерб господин Чекменев нанес госкорпорации, пишет kommersant.ru.

Чекменева обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на посту заместителя руководителя конструкторского бюро. По версии следствия, Игорь Чекменев с генеральным директором ВКБ Владимиром Рябовым и заместителем главного конструктора Михаилом Фирстовым создали для исполнения заказа две организации — ООО "ЭнКом" и ООО "СЭП", не имеющих соответствующих лицензий и производственных мощностей. Созданные компаниями УВТ не соответствовали требованиям, из-за чего заказчик понес убытки. Следователи считают, что таким образом обвиняемый вместе с коллегами вывели денежные средства в особо крупном размере из ВКБ через подконтрольные фирмы. Также через вновь созданные юрлица они поставляли конструкторскому бюро комплектующие по завышенной цене. Всего ВКБ, по версии следствия, переплатило около 17 млн руб.

Уголовное дело в отношении Игоря Чекменева поступило в суд в марте этого года. Ранее предприниматель восемь месяцев находился под домашним арестом. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В случае если неточности будут устранены, обвиняемому грозит наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Связаться изданию с Чекменевым не удалось. Ранее предприниматель отмечал, что уголовное дело из-за ареста счетов довело его до банкротства. Само дело бизнесмен называл надуманным.

Волга Ньюс писал, что около двух месяцев назад судья Кировского суда Илья Родомакин вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главы РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупном размере.

По странному совпадению, год назад Родомакин уже рассматривал дело дочери Александра Кирилина, экс-руководителя управления финансов и ВЭД РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной, и бывшего главного инженера предприятия Сергея Тюлевина. Фигуранты обвинялись в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и нецелевом расходовании бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ). Спустя несколько месяцев после поступления в суд дело вернулось прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения нарушений.