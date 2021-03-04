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Самарское отделение Сбербанка возглавил Сергей Тютин

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющим Самарским отделением Сбербанка назначен Сергей Тютин, сообщает пресс-служба Сбера. Ранее он занимал должность заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка и курировал блок работы по взаимодействию с корпоративно-инвестиционным бизнесом.

Фото: предоставлено ПАО "Сбербанк России"

Напомним, с начала 2012 г. пост управляющего Самарским отделением Сбербанка занимал Константин Долонин, который теперь возглавил Курское отделение ПАО "Сбербанк".

"Под руководством Сергея Тютина корпоративный блок Поволжского банка Сбербанка достиг заметных успехов в наращивании кредитного портфеля, расширении клиентской базы и повышении качества сервиса. Я уверен, что профессиональные навыки и опыт работы Сергея помогут Самарскому отделению Сбербанка достичь новых высот", — комментирует Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка.

Сергей Тютин родился в 1977 году в Самаре, окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности "Банковская деятельность". С 1997 года занимал различные руководящие посты в Поволжском банке и Кировском отделении Сбербанка, ЗАО "Кошелев-Банк" и в других организациях.

Курировать корпоративный блок в Поволжском банке Сбербанка вместо Сергея Тюнина будет Ярослав Костарев, назначенный на должность заместителя председателя Поволжского банка Сбербанка назначен Ярослав Костарев. Он работает в Сбербанке с 2010 году. Его предыдущая должность управляющий директор - директор Центра продаж корпоративным клиентам Сибирского банка Сбербанка.

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