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ЖКХ и благоустройство Общество

За сутки в Самаре заделано 320 кв. м ям на дорогах

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние сутки силами МП "Благоустройства" и ООО "Кедр-1" литым асфальтобетоном залито более 320 кв. м выбоин, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В ночную смену поддерживающий ремонт выполняли на мосту "Самарский", мосту по ул. Казачьей, путепроводам по ул. Физкультурной и Ракитовскому шоссе, на ул. Промышленности.

"Прошедшей ночью работали 4 бригады — 20 человек и порядка 15 единиц техники. Днем также выходят 4 бригады, они задействуются в сезонном ремонте улиц Революционной, Аэродромной, Вольской, а также Ракитовского шоссе", — сообщил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

Напомним, что ямочный ремонт стартовал 3 марта. До начала дорожно-строительного сезона планируется заделать ям на 11200 кв. метрах.

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