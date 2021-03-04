Жители Самарской области смогут проголосовать за объекты благоустройства

С 26 апреля по 30 мая начнется всероссийское общественное голосование за объекты благоустройства. В Самарской области в голосовании будут участвовать 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.

Жители Самарской области на платформе za.gorodsreda.ru смогут определить те общественные пространства, которые в первую очередь нуждаются в перезагрузке, проголосовав за одну из предложенных территорий или за дизайн-проект уже выбранной локации.



Оказывать поддержку проекту будут волонтеры. Добровольцы, которые всем сердцем любят свои города, расскажут жителям о проектах благоустройства и о возможностях участия в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".



Если вы тоже хотите стать волонтером - можете оставить свою заявку на сайте и стать частью большой команды. Зарегистрироваться можно до 22 марта включительно.

Например, в Жигулевске в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году будет благоустроено девять общественных пространств и дворовых территорий. На голосовании, которое стартует в апреле на платформе za.gorodsreda.ru, жители Жигулевска смогут выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Выбирать будут из 12 объектов: парк "Больничный", площадь Мира, площадь Победы, стадион "Спутник" на ул. Л.Толстого - ул. Чапаева, площадь в с. Солнечная Поляна, въездная группа с. Ширяево, универсальная площадка "Раздолье", ул. Ткачева, пешеходная дорожка от остановки "Школа №3" до ул. Самарская, общественная территория "У ручья" около КДЦ, парк на стрелке (2 этап), детский парк между школой №3 и д/с "Жемчужина", спортивная площадка около д/с "Аленушка" (2 корпус) по ул. Промышленной.