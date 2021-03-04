Уголовное дело о гибели ребенка под косилкой прекращено

В четверг, 4 марта, Богатовский районный суд под председательством судьи Николая Рогова вынес постановление о прекращении уголовного дело о гибели ребенка, попавшего под косилку трактора.

Напомним, ЧП произошло 18 июня 2020 года. Тракторист Сергей Я. косил траву на обочине дороги в пос. Буревестник. Под косилку попал 13-летний подросток, который прятался от друзей в высокой траве на обочине дороги. От полученных травм он скончался на месте.

В отношении тракториста было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть (ч. 2 ст. 216 УК РФ), и по окончании расследования он предстал перед судом Богатовского района.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, мужчина полностью признал вину, в содеянном раскаялся, принес извинения и загладил вину.

Во время процесса от потерпевшей стороны поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд с учетом мнения сторон данное ходатайство удовлетворил.