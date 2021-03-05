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Суды Происшествия

Житель Чапаевска осужден за обрушение стены в местном МВД, повлекшее смерть строителя

ЧАПАЕВСК. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Собранные следственным отделом по город Чапаевск СУ СК РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием и судом установлено, что 24 января 2020 г. мужчина совместно со своим напарником осуществляли ремонтные работы в специальном помещении для содержания задержанных лиц отдела МВД.

Во время демонтажа стены подозреваемый, желая сократить время на работу, стал разрушать перегородку перфоратором по нижней части стены, разрушая своими действиями нижнюю линию кирпичной кладки, что повлекло за собой неконтролируемое ее падение на рядом присутствующего второго рабочего, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Приговором суда жителю Чапаевска назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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