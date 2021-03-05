В Тольятти воспитанники детского сада подхватили кишечную инфекцию

В начале марта у воспитанников и воспитателя детского сада № 210 "Ладушки" в Тольятти были обнаружены симптомы кишечной инфекции. Информация об этом поступила в городской департамент образования и надзорные органы 2 марта.

Сотрудники скорой помощи осмотрели детей, но госпитализировать никого не стали. В среду, 3 числа, специалисты Роспотребнадзора проверили детский сад, выдали предписание о проведении дезинфекции посещений.

К 4 марта количество заболевших составляло девять человек — восемь детей и один воспитатель. Их состояние отмечается, как удовлетворительное. Трем воспитанникам уже поставлен диагноз — норовирусная инфекция. Ситуация в детском саду находится на контроле городских чиновников, эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, это уже не первый случай норовируса в образовательных учреждениях Тольятти. В конце января в школе № 75 было зафиксировано первое массовое инфицирование детей. А в конце февраля в школе № 43 произошел второй инцидент.

Тогда же стало известно, что оба случая массового заражения школьников острой кишечной инфекцией связаны с одним комбинатом питания.