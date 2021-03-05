При облете Самарской Луки насчитали всего 6 кабанов

При облете территории национального парка "Самарская Лука" специалисты практически не увидели кабанов. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Облет осуществлялся на вертолете с участием представителей Россельхознадзора, природоохранной прокуратуры и профильных областных департаментов с целью оценки численности популяции дикого кабана на фоне ситуации с распространением африканской чумы свиней.

"Облетев территорию Национального парка, мы увидели всего несколько кабанов, около шести особей. Можно сказать, что их там почти совсем нет. В любом случае, мы повторим осмотр данной территории с воздуха в апреле, когда снег растает, а листва еще не появится. Тогда можно будет увидеть более полную картину по численности поголовья диких кабанов, а сейчас там пока, конечно, очень высокий снежный покров", — прокомментировал руководитель управления Россельхознадзора по Самарской области Харис Якуббаев.