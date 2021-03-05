На реконструкцию НФС в Отрадном выделено более 428 млн рублей

Управление капитального строительства Отрадного объявило конкурс на поиск подрядчика, который реконструирует НФС в Отрадном. На эти цели выделено 428,7 млн рублей.

Планируется, что в 2021 г. будет освоено 245,2 млн рублей, в 2022 г. — 97,8 млн рублей, в 2023 г. — 85,6 млн рублей. Согласно технической документации, работы займут два года: с апреля текущего года по октябрь 2023 г. Объект будет реконструирован в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология".

НФС функционирует с 1963 года. Здания и сооружения данного действующего объекта требуют капитального ремонта, оборудование — модернизации.

Проект предполагает реконструкцию насосно-фильтровальной станции: строительство станции умягчения воды, разрыв закольцованного водовода и строительство его новых линий, замену оборудования насосной станции второго подъема.

По словам руководителя УКС Отрадного Людмилы Цыплаковой, разработанный проект по реконструкции НФС существующих водозаборных сооружений предусматривает строительство станции умягчения воды. Получено положительное заключение госэкспертизы.

"На реализацию проекта предполагается три года. По показателям, которые определены для питьевой воды, в Отрадном она не соответствует только по жесткости. Когда проект будет реализован, из крана горожане будут получать воду по ГОСТу, ни один норматив у нас не выпадет", — ранее сообщила чиновница.