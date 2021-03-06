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В двух поселках Кинеля реконструируют канализационные сооружения На реконструкцию НФС в Отрадном выделено более 428 млн рублей Назначена экспертиза по качеству строительства "Самара Арены" Определен подрядчик, который построит водозабор в Нефтегорске Детский сад в селе Ягодное достроит "Стройинжиниринг"

Строительство Строительство и недвижимость

В двух поселках Кинеля реконструируют канализационные сооружения

КИНЕЛЬ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление архитектуры и градостроительства администрации Кинеля объявило конкурс на поиск подрядчиков, которые реконструируют канализационные очистные сооружения в городе.

На торги выставлены два лота: объект в поселке Усть-Кинельский на ул. Спортивной, 5г, а также объект в пос. Лебедь на ул. Железнодорожной, 80. Сумма обоих лотов — более 1,3 млрд рублей. В качестве источников финансирования указан консолидированный бюджет — федеральные, областные и муниципальные средства.

На проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений в пос. Усть-Кинельский выделено 404,6 млн рублей. Планируется, что в 2021 г. будет освоено 300 млн рублей, в 2022-м — 104, 69 млн рублей. Продолжительность строительства составит 16 месяцев. Реконструкция завершится осенью будущего года.

На реконструкцию в пос. Лебедь выделено 960,6 млн рублей, рассчитанных на два года: 828,6 млн руб. на 2021 год, 132 млн рублей — на 2022 годы.

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