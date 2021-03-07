В Похвистнево безработный ограбил гараж соседа, присвоив металлолом на 50 тысяч рублей

В полицию Похвистневского района обратился местный житель. Он рассказал, что кто-то взломал его гараж и украл металлические изделия. Общая сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший сообщил, что в последний раз проверял гараж в начале января, а когда пришел в очередной раз, помещение оказалось открытым.

Правоохранители на месте преступления установили, что неизвестный проник в гараж, взломав его. В ходе поквартирного обхода жилого дома, расположенного недалеко от гаража, они узнали от очевидцев, как один из соседей МКД в течение месяца выносил из гаража металлические изделия.

Полиция установила и задержала подозреваемого — 34-летнего безработного мужчину. Он сознался в преступлении и рассказал, что сдал похищенное в пункт приема металлолома.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.