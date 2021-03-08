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Преступления Происшествия

Житель Борского района, хранивший марихуану, подпал под уголовное преследование

БОРСКОЕ. 8 МАРТА. ВОЛА НЬЮС.
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В Борском районе местный житель стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В феврале этого года сотрудникам направления по контролю за оборотом наркотиков поступила оперативная информация о том, что мужчина может быть причастен к незаконному хранению наркотических средств. Полицейские выяснили, что 48-летний мужчина хранил марихуану общей массой 152 грамма на рабочем месте - в одном из сервисов технического обслуживания автомобилей.

Со слов мужчины, растения дикорастущей конопли он собрал и хранил для личного употребления без цели сбыта. По данным полицейских, злоумышленник ранее судим за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Гид потребителя

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