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Экология Общество

Просветительская выставка "Рыбное богатство Волги" открылась в Кинельском районе

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Домашка Кинельского района представили передвижную выставку "Рыбное богатство Волги" и организовали мастер-класс для детей по росписи речной гальки. Инициатором проекта выступило АО "Самаранефтегаз", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть".

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

В начале марта выставка "Рыбное богатство Волги" открылась в Доме культуры села Домашка Кинельского района. На десяти стендах - подробные изображения рыб, которых можно встретить в Волге: судак, тюлька, окунь, золотой карп, щука, стерлядь и другие. Рядом с каждой картинкой описание вида, и особое внимание - тем, которые занесены в Красную книгу России.

Выставка сделана для детей, чтобы рассказать им о необходимости рационального использования природных ресурсов, напомнить о защите окружающей среды и познакомить с природой родного края.

После открытия выставки, 3 марта, была проведена экскурсия, где детям рассказали о том, почему рыбы имеют различную форму и окрас, каков у них рацион питания и где их можно увидеть. Затем детей пригласили на мастер-класс, в рамках которого они учились рисовать на речной гальке. Для этого им предоставили все необходимые материалы - гальку, акриловые краски, кисти, альбом с изображением рыбок - и дали наставника-учителя для помощи в работе.

"Это мероприятие очень познавательно, потому что многие наши дети, когда ходят с родителями на рыбалку, даже не знают, какие здесь водятся рыбы. Поэтому им было интересно в такой легкой и познавательной форме услышать рассказ и еще проявить себя в творческом мастер-классе, и на память унести сувенир, сделанный своими руками", - рассказала руководительница детской студии "Радуга" в селе Домашка Юлия Тарасова.

После мастер-класса дети сделали общую фотографию на фоне выставки, забрали своих "рыбок" и получили сувениры с символикой компании "Роснефть".

Проект "Рыбное богатство Волги", организованный АО "Самаранефтегаз", существует уже четвертый год. Выставки прошли в Самаре и Отрадном, а также в образовательных и культурных учреждениях Нефтегорского, Сергиевского, Безенчукского, Волжского районов. В этом году выставки уже состоялись в Центре семейного творчества в селе Сергиевск и в СДК села Кулешовка Нефтегорского района.

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