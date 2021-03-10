В Самаре оштрафовали директора парка аттракционов, где был травмирован ребенок

В Самаре вынесен приговор генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что 2 мая 2019 г. восьмилетний мальчик, находясь вместе с родителями в парке активного отдыха, расположенного в торговом центре, упал с детского игрового оборудования "Радужная сеть", которое не было оснащено ударопоглощающим покрытием, в результате чего получил телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

Происшествие произошло в связи нарушением требований ГОСТа генеральным директором ООО, который не обеспечил соблюдение установленных требований безопасности эксплуатации детского игрового оборудования, обеспечивающих надлежащую безопасность жизни или здоровья потребителей.

Приговором суда гендиректору назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. в доход государства, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.