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Жалобы на приговор братьям Архиповым поступили в Самарский областной суд

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский областной суд 3 марта поступили жалобы на приговор Ленинского районного суда от 20 октября 2020 г. экс-главе областного Фонда капремонта (ФКР) Михаилу Архипову и его брату Алексею, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском областном суде.

Напомним, следствие обвиняло Архиповых в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем. Уголовное дело братьев Архиповых 20 октября рассматривал Ленинский райсуд. Михаилу Архипову суд назначил 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., а Алексею Архипову - шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, данный приговор был обжалован прокурором, адвокатами и обвиняемыми. Дело с обвинительным актом поступило в облсуд 3 марта. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

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