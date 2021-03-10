Опубликован список территорий, которые могут быть благоустроены в 2022 году в регионе

Жители Самарской области могут онлайн выбрать общественные пространства, которые необходимо благоустроить в 2022 году в первую очередь. Работы по улучшению территорий будут проводиться в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на сайте: 63.gorodsreda.ru. Ссылка будет доступна только в период голосования.

Необходимое условие для включения объекта в федеральную программу — заинтересованность самих граждан. В этом и уникальность программы — именно жители формируют первоочередной список общественных пространств к преображению и именно они определяют, как будет выглядеть парк, сквер, бульвар или аллея в конечном результате.

В 2020 году по программе "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области были благоустроены 157 общественных пространств и 323 двора. Активное участие в их улучшении принимали сами жители.

Список территорий, представленных для голосования в этом году:

Самара

1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий

2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького

3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев

4. Парк Щорса

5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка

6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

8. Детский сквер по ул. Победы

9. Сквер Экономистов

10. Сквер на "Хлебной" площади

11. Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)

12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе

13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"

14. Бульвар по ул. Чернореченской

15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)

17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

18. Сквер имени Куйбышева

19. Парк "Воронежские озера"

Октябрьск

1. Территория Храма Вознесения Господня (ул. Ленина)

2. Пешеходная зона по улице 3-го Октября

3. Территория по переулку Чапаева

5. Территория автостанции по ул. Гая

6. Территория по ул. Транспортная

Тольятти

1. Центральная площадь

2. Аллея Молодежного бульвара (от ул. Победы до ул. К. Маркса)

3. Сквер по ул. Жилина (от площади Свободы до ул. Баныкина)

4. Итальянский пляж

5. Сквер б-ра Космонавтов

6. сквер 14 квартала

7. Площадь Денисова, мкр.Поволжский

Сызрань

1. Лесная зона между многоквартирными жилыми домами по пр. Гагарина, 69, 71, 73 и пр. 50лет Октября, 44, 46, 48

2. Сквер по ул. Лазо, 18А

Жигулевск

1. Парк "Больничный"

2. Площадь Мира

3. Площадь Победы

4. Стадион "Спутник" по ул. Л.Толстого — ул. Чапаева

5. Универсальная площадка "Раздолье" ул. Ткачева

6. Пешеходная дорожка от остановки (Школа № 3) до ул. Самарская

7. Общественная территория "У ручья" около КДЦ

8. Парк на стрелке (2 этап);

9. Детский парк между школой № 3 и д/с "Жемчужинка"

10. Спортивная площадка около д/с "Аленушка" (2 корпус) по ул. Промышленная.

11. Солнечная поляна. Площадь в с. Солнечная Поляна

12. Ширяево. Въездная группа с. Ширяево

Безенчук

1. Сквер на пересечении ул. Пушкина и ул. Луговцева (пгт.Безенчук)

2. Аллея по ул. Куйбышева от ул. Мамистова до ул. Кирова (пгт. Безенчук)

3. Парк "Культуры и отдыха" в с. Екатериновка муниципального района Безенчукский (с. Екатериновка)

4. Общественная территория по ул. Почтовая в пгт. Осинки (пгт. Осинки)

5. Рекреационная зона по ул. Пушкина в пгт. Безенчук (пгт.Безенчук)

6. Пешеходная зона по ул. Тимирязева в пгт Безенчук (пгт.Безенчук)

7. Центральная площадь в пгт. Осинки (пгт. Осинки)

8. Пешеходная зона по ул. Советская в районе дома № 7, пгт. Безенчук (пгт.Безенчук)

9. Территория прилегающая к зданию ЗАГСа на пересечении ул. Советская и Мамистова в пгт. Безенчук (пгт. Безенчук)

10. Общественное пространство у магазина "Пятерочка+" по ул. Мамистова в пгт. Безенчук (пгт. Безенчук)

11. Спортивно-оздоровительная и детская игровая площадка в пгт. Осинки, ул. Центральная 16 (пгт. Осинки)

Похвистнево

1. Пешеходная зона на ул. А. Васильева (2 этап)

2. Парк "Юбилейный"

3. Парк на привокзальной площади

4. Общественная территория по ул. Нефтяников в части города Венера

5. Универсальная спортивная площадка в п. Октябрьский, по ул. Калинина, д. 7

6. Прилегающая территория к стелле "Я люблю Похвистнево" по ул. Кооперативная

7. Общественная территория по ул. Молодежная

8. Общественная территория по ул. Дорожная

9. Общественная территория по ул. А.Васильева, 8

10. Скейт-парк, мкр. "Южный"

Отрадный

1. Бульвар по ул. Пионерской (3 этап)

2. Сквер "Победы"

3. Сквер за СК "Шанс"

4. Старая площадь (3 этап)

5. Сквер по ул. Нефтяников

Новокуйбышевск

1. Аллея по ул. Пирогова напротив НЦГБ

2. Набережная в РЖС Гранный II очередь

3. Аллея на ул. Чернышевского

4. Сквер за домом № 4 по ул. Пирогова

5. Территория по пр. Победы — пешеходная зона вдоль проспекта от дома № 38 до дома № 50

6. Территория по ул. Егорова (дублер) от дома № 4 до пересечения с ул. Суворова

7. Территория, прилегающая к трубе (воинское захоронение) по ул. Озерная

8. Сквер "Студенческий"

9. Сквер в районе дома № 3 по ул. Кирова

10. Зона отдыха на оз. Орлово

11. Территория в районе домов по ул. Свердлова 1 и Ворошилова 2

12. Площадь им. Ленина II очередь

13. Сквер за гостиницей "Ретро"

14. Аллея между ул. Фрунзе и зданием ДК

15. Территория между домами №№ 12-14 по ул. Егорова и д/с "Василек"

16. Территория в районе дома № 14б по ул. Карбышева

Чапаевск

1. Прилегающая территория к спортивной площадке по адресу: ул. Радищева, 36

2. Прилегающая территория к офису врача общей практики по адресу: ул. М. Горького, 62а

Кинель

1. Спортивное ядро в районе ГБОУ СОШ № 5 ОЦ "ЛИДЕР" по ул. 27 Партсъезда, спортивная площадка

2. Общественная территория по ул. Набережная 1а, в районе ДОСААФ

3. Сквер, по ул. Краинская за д. № 83

4. Сквер по ул. Первомайской в районе д. № 2

5. пгт. Усть-Кинельский. Площадь Ленина по ул. Спортивная

6. пгт. Алексеевский. Сквер им. Петрищева по ул. Невской от дома № 10 до дома № 8

7. пгт. Алексеевский. Детский сквер по ул. Невская, 17в