АвтоВАЗ в Казахстане "потерял" завод

Главный партнер АвтоВАЗа в Казахстане - завод "Азия Авто" - сократил около четырех тысяч сотрудников, которые производили Lada для республики, а также для Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Грузии, Армении и даже Китая, пишет gazeta.ru.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана обязало "Бипэк Авто Казахстан", в который входит выпускающий в стране автомобили Lada завод "Азия Авто Казахстан", вернуть государству 174 млрд тенге (примерно 31 млрд рублей). На этом фоне компания 10 марта сократила около четырех тысяч человек.

Напомним, в конце февраля текущего года АвтоВАЗ был вынужден приостановить сборку Lada в Казахстане.

В пресс-службе АвтоВАЗа изданию сообщили, что компания отслеживает ситуацию с заводом "Азия Авто" и уже изучает альтернативные варианты сохранения формата присутствия своего бренда и предоставления услуг клиентам в Казахстане.

"Мы будем держать вас в курсе принятых решений. Казахстан является одним из ключевых экспортных рынков для Lada, и здесь мы планируем еще больше развивать наше присутствие", - сказал руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский.