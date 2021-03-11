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АвтоВАЗ в Казахстане "потерял" завод

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный партнер АвтоВАЗа в Казахстане - завод "Азия Авто" - сократил около четырех тысяч сотрудников, которые производили Lada для республики, а также для Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Грузии, Армении и даже Китая, пишет gazeta.ru.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана обязало "Бипэк Авто Казахстан", в который входит выпускающий в стране автомобили Lada завод "Азия Авто Казахстан", вернуть государству 174 млрд тенге (примерно 31 млрд рублей). На этом фоне компания 10 марта сократила около четырех тысяч человек.

Напомним, в конце февраля текущего года АвтоВАЗ был вынужден приостановить сборку Lada в Казахстане. 

В пресс-службе АвтоВАЗа изданию сообщили, что компания отслеживает ситуацию с заводом "Азия Авто" и уже изучает альтернативные варианты сохранения формата присутствия своего бренда и предоставления услуг клиентам в Казахстане.

"Мы будем держать вас в курсе принятых решений. Казахстан является одним из ключевых экспортных рынков для Lada, и здесь мы планируем еще больше развивать наше присутствие", - сказал руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

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