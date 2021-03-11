В Жигулевске полицейские повторно задержали водителя без прав и с признаками опьянения

В Жигулевске местный 29-летний ранее судимый житель второй раз попался на вождении автомобиля без прав и с признаками опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 2020 г. мужчина, судимый за кражу, грабеж и незаконный оборот оружия, привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

В этом году во время патрулирования сотрудники ДПС остановили автомобиль Lada по его управлением. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Его отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.