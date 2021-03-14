Жители Самарской области встречают весну на обновленных общественных пространствах

В Самаре прошла традиционная Масленица — в этом году на новых общественных пространствах.

Масленица на ул. Авроры порадовала жителей района: вместо торговых ларьков появились фонтан и тренажеры. Еще в прошлом году на этом месте в Самаре был стихийный рынок и антисанитария, теперь бульвар на Авроре круглый год привлекает внимание самарцев.

Пространство преобразилось благодаря инициативным жителям и федеральной программе "Комфортная городская среда". За несколько месяцев появился сквер с фонтаном, спортивными тренажерами, зонами для отдыха.

Общественное пространство получилось комфортным и многофункциональным. Здесь есть место и для неспешных прогулок, и для занятий спортом, и для Широкой Масленицы, как сегодня. Конечно, с соблюдением мер предосторожности и социальной дистанции.

В свое время проект благоустройства прогулочного бульвара на ул. Аврора поддержали 12 тысяч жителей и результат их не разочаровал.

В Кинеле встречают весну на обновленной набережной озера Ладное. В прошлом году появление этой зоны отдыха стало настоящим открытием для жителей Кинеля. Основной идей этого проекта было максимальное сохранение водных артерий городского пространства и их благоустройство.

Уголок природы в городской среде получился удобным благодаря грамотному зонированию территории. Здесь появились сцена для мероприятий, подвесной мост, беседка с качелями, рыбацкий мостик, спасательная вышка, детские и спортивные площадки.

Проект стал лауреатом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений в 2019 году.

Масленица в Отрадном прошла на обновленной старой площади.Это знаковое для города место не пустует в любое время года. Гулять по центру любят и дети, и взрослые.

Важно отметить, что в последние три года в Отрадном прибавилось мест для прогулок и разнообразного досуга на свежем воздухе.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" только в 2020 году в городе благоустроены 10 дворовых территорий и 4 общественных пространства — территории кафедрального собора и духовно-просветительского центра, бульвар по улице Пионерской, старая площадь и городской парк.

Какие общественные пространства благоустроят в следующем году — снова предстоит решить жителям. Ждать осталось совсем немного.

Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.