Самарские металлурги признаны лучшими по итогам XXI Всероссийского конкурса "Инженер года-2020"

Сразу два участника от Самарского металлургического завода "Арконик СМЗ" победили в финале конкурса по версии "Инженерное искусство молодых" среди специалистов в возрасте до 30 лет в номинации "Цветная металлургия".

Награды достались ведущему инженеру-конструктору Максиму Лапшову и ведущему инженеру-технологу Александру Рагазину. Еще один представитель "Арконик СМЗ", ведущий специалист по совершенствованию процесса лакирования Александр Трибунский вошел в число финалистов I тура конкурса по версии "Профессиональные инженеры" среди специалистов со стажем от 5 лет. Работы победителей оценили видные российские ученые, конструкторы и инженеры в составе жюри под председательством члена Президиума РАН академика Ю. В. Гуляева. Теперь мастера своего дела представляют Самарскую область и "Арконик СМЗ" в "Реестре профессиональных инженеров России".

Конкурс "Инженер года" является крупнейшим в России социальным проектом Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений с целью распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Участники предварительно проходят отбор на своих предприятиях, затем областной или республиканский тур конкурса. Всего в этом году на предварительном этапе приняли участие более 70 тыс. человек из 63 регионов России. Самарская область вошла в число регионов, представивших наибольшее количество участников за все время существования конкурса.

"Мы гордимся тем, что на Самарском металлургическом заводе работают профессионалы с большой буквы, — комментирует генеральный директор АО "Арконик СМЗ" Михаил Григорьевич Спичак. — Инженер — это профессия на все времена. Именно инженеры определяют развитие предприятия, региона и страны в целом, поэтому очень важно системно развивать инженерные кадры через программы профподготовки, обучение в аспирантуре, участие в научных разработках и через постановку амбициозных задач".

Совместно с Фондом "Арконик" предприятие уже много лет работает над тем, чтобы в регионе были квалифицированные специалисты технической отрасли, развивая интерес к инженерным профессиям со школьной скамьи. Одно из таких направлений — стипендиальная программа для студентов и преподавателей Самарского университета и Самарского металлургического колледжа. За 15 лет ее финансирование составило около 2 млн долларов. Многие ее выпускники остались работать в металлургической отрасли, а некоторые, как Александр Трибунский, совершенствуют свое мастерство на "Арконик СМЗ" и приобретают всероссийское профессиональное признание.