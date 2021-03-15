16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СК "Согласие" отказалась компенсировать "Северному Ключу" убытки из-за АЧС Группа "Древо" планирует освоить часть площадки ЗИМа Найден подрядчик на ремонт путепровода через железную дорогу в Сызранском районе Госстройнадзор: в Самарской области фасады соцобъектов облицованы негорючими материалами "Балтика-Самара" запустила производство безалкогольных напитков

Экономика и бизнес

Самарские металлурги признаны лучшими по итогам XXI Всероссийского конкурса "Инженер года-2020"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сразу два участника от Самарского металлургического завода "Арконик СМЗ" победили в финале конкурса по версии "Инженерное искусство молодых" среди специалистов в возрасте до 30 лет в номинации "Цветная металлургия".

Награды достались ведущему инженеру-конструктору Максиму Лапшову и ведущему инженеру-технологу Александру Рагазину. Еще один представитель "Арконик СМЗ", ведущий специалист по совершенствованию процесса лакирования Александр Трибунский вошел в число финалистов I тура конкурса по версии "Профессиональные инженеры" среди специалистов со стажем от 5 лет. Работы победителей оценили видные российские ученые, конструкторы и инженеры в составе жюри под председательством члена Президиума РАН академика Ю. В. Гуляева. Теперь мастера своего дела представляют Самарскую область и "Арконик СМЗ" в "Реестре профессиональных инженеров России".

Конкурс "Инженер года" является крупнейшим в России социальным проектом Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений с целью распространения передового опыта и достижений инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Участники предварительно проходят отбор на своих предприятиях, затем областной или республиканский тур конкурса. Всего в этом году на предварительном этапе приняли участие более 70 тыс. человек из 63 регионов России. Самарская область вошла в число регионов, представивших наибольшее количество участников за все время существования конкурса.

"Мы гордимся тем, что на Самарском металлургическом заводе работают профессионалы с большой буквы, — комментирует генеральный директор АО "Арконик СМЗ" Михаил Григорьевич Спичак. — Инженер — это профессия на все времена. Именно инженеры определяют развитие предприятия, региона и страны в целом, поэтому очень важно системно развивать инженерные кадры через программы профподготовки, обучение в аспирантуре, участие в научных разработках и через постановку амбициозных задач".

Совместно с Фондом "Арконик" предприятие уже много лет работает над тем, чтобы в регионе были квалифицированные специалисты технической отрасли, развивая интерес к инженерным профессиям со школьной скамьи. Одно из таких направлений — стипендиальная программа для студентов и преподавателей Самарского университета и Самарского металлургического колледжа. За 15 лет ее финансирование составило около 2 млн долларов. Многие ее выпускники остались работать в металлургической отрасли, а некоторые, как Александр Трибунский, совершенствуют свое мастерство на "Арконик СМЗ" и приобретают всероссийское профессиональное признание.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4