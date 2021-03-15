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В регионе благоустроят больше дворов и общественных пространств за счет экономии на торгах Реализацию нацпроекта "Экология" обсудили на совещании в правительстве региона Министр строительства Самарской области отчитался перед губдумой Олег Жадаев возглавит "АКОМ" Иван Пивкин назначен и.о. зампреда правительства Самарской области

Облправительство Власть и политика

В регионе благоустроят больше дворов и общественных пространств за счет экономии на торгах

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором обсуждали реализацию нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

На сегодняшней "оперативке" министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов рассказал, что в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" изначально планировалось благоустроить 137 общественных пространств и 272 дворовые территории.

Но благодаря экономии, сложившейся во время торгов, появились дополнительные средства на модернизацию — в результате до конца года обновят 157 общественных и 300 дворовых территорий. По большей части контракты по объектам уже заключены, к работам по благоустройству специалисты приступят с наступлением благоприятного температурного режима.

Также министр рассказал, что по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология" в этом году будет проводиться работа по строительству или реконструкция 6 объектов водоснабжения. Так, стартует реконструкция НФС существующих водозаборных сооружений в Отрадном, строительство водопровода в селе Августовка Большечерниговского района, систем водоснабжения Ветлянского артезианского водозабора в Нефтегорске (II этап) и систем водоснабжения микрорайона "Е" также в Нефтегорске.

Кроме того, продолжается реконструкция водозабора с водопроводом в селе Орловка Кошкинского района и реконструкция НФС с подводящими сетями в селе Большая Глушица Большеглушицкого района. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит обеспечить качественной питьевой водой 64 тыс. человек.

"Из 6 запланированных объектов по 4 контракты заключены. По двум остальным объявлены конкурсы по выбору подрядных организаций", — добавил Александр Мордвинов.

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос обеспечения качественной питьевой водой находится в "топе" актуальных вопросов для населения. Поэтому крайне важно контролировать сроки, качество строительства и реконструкции систем водоснабжения, а также информировать граждан о ходе работ.

"В этих конкретных населенных пунктах люди десятки лет ждут чистой воды. Здесь необходим особый контроль", — поставил задачу глава региона.

По федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" в 2021 году планируется провести работы на 8 объектах. Среди них — реконструкция очистных сооружений в Новокуйбышевске, Отрадном, Нефтегорске, в поселке Лебедь городского округа Кинель, в селе Солнечная поляна, входящем в городской округ Жигулевск, и в поселке городского типа Усть-Кинельский.

Кроме того, начнется строительство очистных сооружений в Похвистнево и поселке Новокашпирский городского округа Сызрань. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в Волгу на более чем 19 тыс. куб. м в год.

Глава региона поручил министру и главам муниципальных образований учитывать недоработки прошлого года по данному направлению, со всей ответственностью подойти к проектам. В случае отставания от контрольных точек немедленно реагировать, привлекая к ответственности виновных — будь то чиновники или подрядная организация.

"В прошлом году по "Оздоровлению Волги" не введено три объекта. Это во многом из-за проектировщиков, недобросовестных подрядчиков. Занимайте самую жесткую позицию, контролируйте ситуацию на всех этапах, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Меня, как и людей, жителей Самарской области, интересует результат. Коллеги, действуйте решительно, это — национальный проект, наши национальные цели, здесь никакой снисходительности быть не может. Попрошу по проектам "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" ежемесячно докладывать по ситуации".

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