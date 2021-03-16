Самаранефтегаз получил диплом движения #Экоравновесие

АО "Самаранефтегаз" стало лауреатом проекта и получило диплом "За сохранение Волги и экологическое воспитание молодежи". Грамотами были отмечены и отдельные сотрудники.

Пять дочерних компаний ПАО "НК Роснефть" были награждены за активное участие в проекте #Экоравновесие. АО "Самаранефтегаз" было удостоено звания лауреата и диплома от создателей экологического движения.

За плодотворное сотрудничество и активное участие в экологических программах региона отдел водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского БВУ отметил троих сотрудников. Начальник управления охраны окружающей среды Максим Паис и начальник отдела водопользования и мониторинга окружающей среды Ксения Лыженкова получили благодарственные письма. После награждения Ксения отметила: "Экология является одним из главных приоритетов нашего предприятия. В пользу сохранения природы реализуется множество инвестиционных проектов, а коллектив всегда готов к участию в экологических акциях по очищению берегов и родников, посадке леса. Мы хотим, чтобы следующие поколения жили в чистом мире, а чтобы этого добиться, свою лепту должен внести каждый".

Кроме того, почетной грамотой награжден ведущий специалист сектора региональных специалистов Александр Метальников.

Природоохранная деятельность предприятия не замыкается на принципах рационального освоения недр. Производство становится экологически безопасным благодаря запуску передовых технологий делающие производство более надежным, экологически безопасным. Ежегодно растут инвестиции в техническую модернизацию производства. Построены четыре площадки по переработке грунтов, внедрена специальная программа по реконструкции, диагностированию и ингибированию трубопроводного парка предприятия, что повысило его надежность. Прекращен забор воды из природных поверхностных водоемов для поддержания пластового давления. Кроме того, установка рекуператоров решила вопрос рационального использования попутного нефтяного газа на месторождениях.

Отношение к природным источникам у Самаранефтегаза особое. За последние 10 лет при поддержке предприятия проведены работы по восстановлению и обустройству источников в Богатовском, Борском, Исаклинском, Сергиевском, Шенталинском и Шигонском районах. В прошлом году в рамках акции "Родники Самарской области" нефтяники навели порядок на двух родниках в селе Алакаевка Кинельского района.

Нужно отметить, что нефтяники всегда активно участвуют в экологических акциях. Они выходили на очистку Ботанического сада от сухостоя, а берегов реки Сок — от мусора.

Для повышения экологических знаний учащихся образовательных учреждений области АО "Самаранефтегаз" четвертый год организует передвижную выставку "Рыбное богатство Волги". Экспонаты выставки — это ценные породы рыб, обитающих в Волге, в том числе и находящиеся на грани исчезновения. А вот беречь водный мир родного края подрастающее поколение учится у нефтяников через пополнение биоресурсов Волги. Более 10 лет существует традиция выпускать мальков в реку, и только в прошлом году в Волгу отправились более 30 тыс. сеголеток толстолобика, сазана и стерляди.