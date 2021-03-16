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В Самарской области вступили в силу поправки, ужесточающие закон о тишине

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал постановление о внесении изменений в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Изменения, ранее принятые депутатами Самарской губдумы по инициативе правоприменителей, касаются ужесточения мер по отношению к шумным соседям. Прежняя трактовка формулировалась более обтекаемо, защищая право самарцев на тишину в многоквартирных домах (т.е., по отношению к шуму извне, с улицы).

В нынешней версии закона уточняется — покой должен быть обеспечен не просто для тех, кто находится в МКД, но непосредственно для находящихся в жилых помещениях этого МКД. Кроме того, добавлен пункт, что нарушать покой соседей нельзя, даже пребывая в своей квартире.

В противном случае шумных самарцев могут привлечь к административной ответственности со штрафом до 50 тысяч рублей.

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