В 2021 г. в Самаре планируют потратить 3 млрд рублей на обновление теплосетей

В текущем году власти Самары намерены потратить около 3 млрд рублей на замену трубопроводов теплоснабжения. Об этом заявил первый замглавы Самары Владимир Василенко.

"Сейчас уже известен основной список объектов, дорабатывается дополнительный. Объемы будут большие. Если в прошлом, 2020 году, мы впервые приблизились к 2 млрд. рублей по перекладкам, из них порядка 950 миллионов — это были внутриквартальные тепловые сети, то в этом году, мы планируем приблизиться к 3 млрд. по перекладкам", — отметил он.

Владимир Василенко добавил, что город перешел на модель "альткотельной" и "опережающими темпами работает по снижению количества порывов на тепловых сетях".

Ремонтные кампании по обновлению теплосетей и ремонту дорог начнутся с середины апреля. Сейчас развернуты подготовительные работы: синхронизация мероприятий по перекладкам с плановым благоустройством дорог, торги по определению подрядчиков.