Геннадий Котельников: "Год с начала пандемии - год, как мы вместе справились"

С начала пандемии прошел год, и уже можно подвести некоторые итоги. Оценку работы управленческой команды Самарской области дал спикер губдумы Геннадий Котельников. Он рассказал о борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе в 2020 году.

"2020 год для нашего региона и всей страны стал годом масштабной борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Благодаря большим личным усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в регион было привлечено из федерального бюджета более 50 млрд рублей. В том числе благодаря этому средства на социальную защиту были увеличены на 3 млрд рублей. В результате все социальные обязательства власти перед населением были выполнены. Еще 16 млрд руб. регион получил на борьбу с распространением коронавирусной инфекции", — рассказал спикер.

Он напомним, что в 2020 г. губернатором Самарской области был принят ряд беспрецедентных мер по социальной поддержке семей с детьми, безработных, а также медицинских и социальных работников. По его инициативе 90 тысячам ветеранов труда губернии были возвращены ежемесячные денежные выплаты, которых они были лишены в 2017 году.

"Под руководством Дмитрия Игоревича была проведена большая работа и в системе здравоохранения Самарской области. Это, прежде всего, оснащение лечебных учреждений необходимым медицинским оборудованием — компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ, достаточным количеством индивидуальных средств защиты. В больницах, госпиталях и стационарах губернии было развернуто свыше 7 тысяч койко-мест для больных коронавирусом, что помогло избежать негативных форс-мажорных ситуаций", — привел факты Геннадий Котельников.

Депутат назвал впечатляющие цифры: на поддержку медицинских работников Самарской области, участвующих в борьбе с коронавирусной инфекцией, было выделено 156 млн рублей. Дополнительно 62 млн руб. были направлены на оплату выполненных ими особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

"Депутаты Самарской губернской думы совместно с главой региона и областным правительством весь год вели большую законотворческую деятельность, направленную, в первую очередь, на поддержку пострадавших сфер и отраслей, а также социальную защиту людей. Три раза вносились изменения в областной бюджет в связи с поступлением средств федерального бюджета на борьбу с пандемией. Шесть раз вносились изменения в областной закон "О государственной поддержке граждан, имеющих детей". Чтобы помочь людям, потерявшим работу, областным законом был изменен порядок расчета уровня доходов граждан при предоставлении им мер социальной поддержки. Законодательно был увеличен размер выплаты, предоставляемой на мероприятия по преодолению гражданами трудной жизненной ситуации. В областное законодательство также были внесены изменения, упрощающие получение и продление социальных пособий и выплат жителям Самарской области, причем без личного участия граждан", - рассказал председатель губдумы.

Кроме того, как отметил Геннадий Котельников, очень своевременными стали поправки в областное законодательство, устанавливающие право на первоочередный прием в детские сады детей медицинских работников первичного звена здравоохранения и работников скорой помощи, а также расширение категорий граждан, имеющих право на санаторно-курортное лечение.

Всю эту большую работу депутаты областного парламента продолжают и в текущем году, уверен спикер.