Прокуратура Самарской области добилась снижения тарифов на отдельные услуги ЖКХ

В Самарской области после прокурорских проверок снизили тарифы на отдельные коммунальные услуги.

Так, в июне 2020 г. после проверки надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений региональному департаменту ценового и тарифного регулирования. В результате при проведении очередного регулирования тариф на холодное водоснабжение для потребителей МУП "Волжское ЖКХ" Волжского района с 1 июля 2020 г. снизился с 52,13 руб./м3 до 51,08 руб./м3 (на 2,1%).

При переходе на долгосрочное регулирование на 2021 г. тариф снижен с 51,08 руб./м3 до 36,74 руб./м3 (на 39%). Для потребителей ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" на территории Самарской области тариф на питьевую воду установлен без прогнозного роста и составляет 40,32 руб./м3, тариф на услуги водоотведения снизился с 27,58 руб./м3 до 23,62 руб./м3.