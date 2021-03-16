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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура Самарской области добилась снижения тарифов на отдельные услуги ЖКХ

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области после прокурорских проверок снизили тарифы на отдельные коммунальные услуги.

Так, в июне 2020 г. после проверки надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений региональному департаменту ценового и тарифного регулирования. В результате при проведении очередного регулирования тариф на холодное водоснабжение для потребителей МУП "Волжское ЖКХ" Волжского района с 1 июля 2020 г. снизился с 52,13 руб./м3 до 51,08 руб./м3 (на 2,1%).

При переходе на долгосрочное регулирование на 2021 г. тариф снижен с 51,08 руб./м3 до 36,74 руб./м3 (на 39%). Для потребителей ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" на территории Самарской области тариф на питьевую воду установлен без прогнозного роста и составляет 40,32 руб./м3, тариф на услуги водоотведения снизился с 27,58 руб./м3 до 23,62 руб./м3.

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