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ЖКХ и благоустройство Общество

"Российские коммунальные системы" проведут горячую линию о холодной воде

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Российские коммунальные системы" 17 марта с 11:00 до 12:30 по московскому времени будут принимать звонки от абонентов по всей России на тему водоснабжения и водоотведения в рамках "Горячей линии о холодной воде".

Чтобы задать вопрос о начислениях, сообщить о проблеме или поделиться обратной связью о работе "РКС-Самара", абоненты во время проведения линии могут позвонить на бесплатный федеральный номер: 8-800-250-82-34 или заранее прислать свой вопрос на электронный адрес: hotline@roscomsys.ru, а также отправить сообщение в WhatsApp или Telegram на номер: +7-985-570-19-79. Кроме того, вопрос можно изложить письменно и передать операционисту в клиентском офисе.

Горячую линию в режиме реального времени будет вести коммерческий директор РКС Светлана Логинова. Ответы на вопросы будут опубликованы на сайте РКС в разделе "Клиентский сервис" roscomsys.ru/about/service и на сайте "РКС-Самара".

"Первая горячая линия этого года обещает быть по-настоящему жаркой", — говорит Светлана Логинова. — "Мы знаем, что у наших абонентов накопилось много вопросов, и в самое ближайшее время они смогут их задать".

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