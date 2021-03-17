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Общество

В Самарской области лишь 6% заявлений в органы доходит до возбуждения уголовных дел

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 г. правоохранителям Самарской области поступило более 606 тыс. обращений о противоправных действиях. И лишь в 6% случаев - по 36 тыс. обращений - были возбуждены уголовные дела. Такие данные содержатся в докладе уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой "О вопросах соблюдения прав и свобод потерпевших от преступлений в Самарской области".

Она отметила, что в 21% случаев были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел (по 127,7 тыс. обращений).  "Из этого количества около 40% были отменены прокуратурой, то есть отказ в возбуждении уголовных дел вынесен незаконно", - отмечается в специальном докладе. После отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел было возбуждено около 4,1 тыс. дел.

А по 73% от всех обращений (около 450 тыс. заявлений), поступившим в органы внутренних дел, не принимались процессуальные решения о возбуждении уголовных дел или об отказе в их возбуждении.

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