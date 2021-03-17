В Самаре начинается рассмотрение жалоб на приговор Дмитрию Сазонову

В четверг, 18 марта, в Шестом кассационном суде общей юрисдикции запланировано рассмотрение жалоб на приговор Ленинского района Самары от 26 февраля 2020 г. Дмитрию Сазонову. Об этом сообщают в суде.

Напомним, что по версии следствия Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на группу "авторитетных" бизнесменов, известных как "Законовские".

Орлов ранее подал заявление в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки сыну председателя губернской думы за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое осуществляло личную охрану главы сообщества Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касается получения взяток от предпринимателя, занимающегося фотосъемкой в роддомах Самары. По словам Сазонова, он злоупотреблял доверием потерпевшего Юсупова и принимал от него деньги, но реально ничем не мог помочь. Обвиняемый частично возместил ущерб: из 820 тыс. руб. полученных денег 300 тысяч уже возвращены Юсупову.

26 февраля 2020 г. Ленинский райсуд назначил полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 220 млн руб. и лишение звания.

Этот приговор обжаловали. 12 августа апелляционная инстанция облсуда постановила изменить в приговоре Ленинского районного суда лишь формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские", оставив остальную часть в силе.

На этом обжалование приговора не закончилось. 19 января в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили жалобы двух адвокатов Дмитрия Сазонова - Дмитрия Тараборина и Марины Карномазовой, а 5 февраля - жалоба самого осужденного и его адвоката Андрея Карнамазова.

8 февраля поступившие жалобы в Шестом кассационном суде общей юрисдикции изучили и вынесли определение об их рассмотрении. Дата рассмотрения назначена на 18 марта. Процесс будет вести судья Закарий Вагапов.