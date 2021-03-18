Предприятия "Т Плюс" в Самарской области готовятся к прохождению весеннего паводка

Производственные предприятия филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" готовятся к прохождению паводка. В энергокомпании создана комиссия, которой предстоит в ближайшее время проверить выполнение порядка 300 подготовительных мероприятий.

Специалистами "Т Плюс" в Самарской области проверены гидротехнические сооружения, в частности, береговая насосная Безымянской отопительной котельной и переливная дамба тепломагистрали № 2 Сызранской ТЭЦ в пойме реки Кубра. Ведется мониторинг состояния подпорных и водопропускных сооружений золошлакоотвалов Безымянской отопительной котельной, Тольяттинской и Сызранской ТЭЦ.

Также проведена ревизия дренажных насосов и систем их автоматического запуска, создан запас химических реагентов для поддержания качественных параметров систем теплоснабжения ТЭЦ при изменении химического состава воды в Волге и ее притоках.

Режим паводка взят на оперативный контроль по всем городам присутствия компании. Отработана схема взаимодействия с силами ГО и ЧС на случай возникновения нештатных ситуаций. На всех предприятиях компании сформированы аварийно-восстановительные бригады из числа оперативного персонала, которые обеспечены автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами.