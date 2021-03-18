Почти 50% клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" предпочитают онлайн-способы передачи показаний счетчиков

Каждый второй клиент Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", имеющий индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, ежемесячно передает данные о начислениях с помощью онлайн-каналов. Причем с начала ограничений, связанных с COVID-2019, число жителей региона, перешедших на дистанционное взаимодействие с энергокомпанией, увеличилось на 35%.

Передать показания счетчиков по квитанциям от "Т Плюс" жители могут несколькими способами:

— в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

— через сервис "Передача показаний онлайн" на официальном сайте samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

— с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс").

Клиенты, получающие квитанции через ООО "ЕРЦ г. Тольятти", могут также передать показания приборов учета:

— по телефону 8(8482) 95-77-85;

— с помощью SMS на номер +7 902 180 92 21;

— через личный кабинет на сайте ООО "ЕРЦ г. Тольятти".

"Мы призываем жителей региона своевременно, с 15 по 25 число каждого месяца, направлять данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. В таком случае в платежных документах будут отражены актуальные начисления счетчиков", — рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Гречиха.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.