"Самараводоканалу" не удалось обжаловать предписание ФАС в суде

МП "Самараводоканал" попыталось обжаловать в Арбитражном суде Самарской области штраф в 100 тыс. рублей и привлечение к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, но иск отклонили, передает пресс-служба УФАС по Самарской области. 17 марта Одиннадцатый арбитражный суд Самарской области оставил решение Арбитражного суда Самарской области по делу в отношении МП без изменений, подтвердив тем самым правомерность позиции ФАС.

В ФАС поступило обращение от прокуратуры Советского района Самары о возбуждении административного дела в отношении МП "Самараводоканал". Муниципальное предприятие было уличено в изменении существенных условий контракта, не предусмотренных законом о контрактной системе.

В октябре 2019 г. МП "Самараводоканал" заключило муниципальный контракт с "Самарской тепловой компанией". "СТК" выступила подрядчиком по реконструкции станции уф-обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС Самары. Исполнить контракт требовалось до 31 декабря 2020 г. Оплата должна была быть произведена в два этапа: первый транш в 548,7 млн рублей в конце 2019 г., второй, 191,1 млн рублей, в конце 2020 г.

В контракте было прописано, что цена не может изменяться, однако в ноябре 2019 г. должностное лицо "Самараводоканала" заключило допсоглашение к контракту, изменяющее порядок оплаты работ исполнителем. Так, исключалось право на получение компанией "СТК" аванса в 20%

Кроме того, в допсоглашении изменился график выполнения работ. Срок начала перенесли на месяц позже, на ноябрь 2019 года.

Также в первоначальной редакции календарного графика работ в октябре 2019 г. объем работ по оформлению разрешительной документации составлял 1%, а после заключения дополнительного соглашения изменился, составив 0% в октябре и 0, 01% в ноябре.

"Указанные обстоятельства причинили существенный вред интересам государства и общества, не могут расцениваться как малозначительные, поскольку достижение целей реализации нацпроекта определено Указом президента РФ от 07.08.2018 г. № 204", — отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

В августе 2020 г. ФАС постановила привлечь МП "Самараводоканал" к административной ответственности и штрафу в 100 тыс. рублей. Предприятие попыталось безуспешно обжаловать постановление в Арбитражном суде Самарской области. А в марте 2021 г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Самарской области без изменений, подтвердив тем самым правомерность позиции Самарского УФАС России.