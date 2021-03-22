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Мэрия Самары разрешила СОФЖИ стройку с отклонением параметров

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капстроительства.

В соответствии с документом, опубликованным на сайте горадминистрации, Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешили отклониться от предельных параметров при возведении жилой высотки на нескольких участках, расположенных на 19 км Московского шоссе. Речь идет о пяти участках общей площадью свыше 42 тыс. кв метров.

Кроме того, в отношении двух участков общей площадью 7,6 тыс. кв метров власти Самары предоставили СОФЖИ условно разрешенный вид использования под парковки для автомобилей (хранение автотранспорта). 

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