Мэрия Самары разрешила СОФЖИ стройку с отклонением параметров

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капстроительства.

В соответствии с документом, опубликованным на сайте горадминистрации, Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешили отклониться от предельных параметров при возведении жилой высотки на нескольких участках, расположенных на 19 км Московского шоссе. Речь идет о пяти участках общей площадью свыше 42 тыс. кв метров.

Кроме того, в отношении двух участков общей площадью 7,6 тыс. кв метров власти Самары предоставили СОФЖИ условно разрешенный вид использования под парковки для автомобилей (хранение автотранспорта).