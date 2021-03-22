Нового директора самарского филиала "Нестле" прислали из Швейцарии

С 1 марта филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре возглавил Юэн Хорман (Euan Horman), ранее занимавший позицию менеджера по поддержке производства молочных продуктов головного офиса "Нестле" в Швейцарии.

"Господин Хорман имеет значительный производственный опыт в качестве директора фабрик "Нестле" в Индонезии и Египте. Ранее господин Хорман работал в подразделениях "Нестле" в регионе Азия, Океания и Африка в должности заместителя технического директора", — сообщает компания.

Филипп Ференбах, возглавлявший ранее самарский филиал, с февраля занял пост директора фабрики "Нестле Вотерс" в г. Вержез во Франции.

"На посту директора самарского филиала господин Хорман продолжит реализацию инициатив по модернизации и цифровизации производства, стандартов бережливого производства, выпуску инновационной продукции", — отмечается в релизе.

"Я рад присоединиться к команде профессионалов. По показателям продуктивности Самарский филиал "Нестле" является одной из лучших кондитерских фабрик "Нестле" в регионе Европа, Средний Восток и Северная Африка. Фабрика имеет богатую историю и традиции, при этом продолжает динамично развиваться. Это важно учитывать при планировании дальнейшей модернизации и внедрении новых технологий. Мы продолжим регулярно радовать наших потребителей новинками, сохраняя высочайшее качество производимой продукции", — заявил сам Юэн Хорман.